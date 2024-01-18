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Верес подписал черногорского легионера - СМИ

Премьер-лига

Он стал третьим новичком ровенчан

Верес подписал черногорского легионера - СМИ

НК "Верес"

Новина українською

22-летний черногорец Марк Мрвалжевич подписал контракт с "Вересом". Об этом сообщает Sport.ua.

Отмечается, что он играет на позиции нападающего. Ранее защищал цвета "Будучности", выступал за молодежную сборную своей страны.

Балканец стал третьим зимним новичком ровенского клуба после полузащитника Максима Смияна и защитника Александра Mельника.

"Верес" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе команды 12 зачетных пунктов.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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