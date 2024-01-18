Легионер Динамо ведет переговоры с клубом Эредивизи

Полузащитник "Андерлехта" Джастин Лонвейк, контракт которого принадлежит "Динамо", имеет вариант продолжения карьеры на родине.

24-летний футболист не входит в планы главного тренера бельгийской команды Брайана Римера. Сейчас голландец ведет переговоры с "Фортуной" Ситтард, сообщает Le Soir.

Ранее сообщалось, что арендное соглашение игрока с "Андерлехтом" будет досрочно расторгнуто. В этом сезоне Джастин провел в составе бельгийцев 39 минут в трех матчах. Последний раз он играл еще 30 сентября. Его контракт с киевским клубом действует до 30 июня 2027 года.

После 17-ти туров "Фортуна" Ситтард занимает 11-е место в элитном дивизионе Нидерландов, набрав 19 очков.

Также была информация, что им интересуется турецкий "Газиантеп".