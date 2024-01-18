Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легионер Динамо ведет переговоры с клубом Эредивизи
Нидерландец может продолжить карьеру на родине
Фото: RSC Anderlecht
Полузащитник "Андерлехта" Джастин Лонвейк, контракт которого принадлежит "Динамо", имеет вариант продолжения карьеры на родине.
24-летний футболист не входит в планы главного тренера бельгийской команды Брайана Римера. Сейчас голландец ведет переговоры с "Фортуной" Ситтард, сообщает Le Soir.
Ранее сообщалось, что арендное соглашение игрока с "Андерлехтом" будет досрочно расторгнуто. В этом сезоне Джастин провел в составе бельгийцев 39 минут в трех матчах. Последний раз он играл еще 30 сентября. Его контракт с киевским клубом действует до 30 июня 2027 года.
После 17-ти туров "Фортуна" Ситтард занимает 11-е место в элитном дивизионе Нидерландов, набрав 19 очков.
Также была информация, что им интересуется турецкий "Газиантеп".
Популярное сейчас
- Успех Жироны в Кубке, вылет Яремчука и новый проект для Русола. Главные новости за 17 января
- Кубок Англии. Миколенко проходит в 1/16, а Нуну Эшпириту Санту едва не опозорился в Блэкпуле
- Кубок короля. Жирона - Райо Вальекано 3:1. Не спешите их хоронить
- Лунин отреагировал на триумф Реала в Суперкубке Испании
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО