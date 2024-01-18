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Легионер Динамо ведет переговоры с клубом Эредивизи

Премьер-лига

Нидерландец может продолжить карьеру на родине

Легионер Динамо ведет переговоры с клубом Эредивизи

Фото: RSC Anderlecht

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Полузащитник "Андерлехта" Джастин Лонвейк, контракт которого принадлежит "Динамо", имеет вариант продолжения карьеры на родине.

24-летний футболист не входит в планы главного тренера бельгийской команды Брайана Римера. Сейчас голландец ведет переговоры с "Фортуной" Ситтард, сообщает Le Soir.

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Ранее сообщалось, что арендное соглашение игрока с "Андерлехтом" будет досрочно расторгнуто. В этом сезоне Джастин провел в составе бельгийцев 39 минут в трех матчах. Последний раз он играл еще 30 сентября. Его контракт с киевским клубом действует до 30 июня 2027 года.

После 17-ти туров "Фортуна" Ситтард занимает 11-е место в элитном дивизионе Нидерландов, набрав 19 очков.

Также была информация, что им интересуется турецкий "Газиантеп".

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Динамо (Киев) Андерлехт (Брюссель) Фортуна (Ситтард) Джастин Лонвейк
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Источник:
Le Soir
Опубликовал: Алина Ерофеева
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