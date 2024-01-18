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Русол: Эпилог всегда интереснее, чем пролог
Русол прокомментировал слухи о своем уходе из "Днепра-1"
Фото: СК Дніпро-1
Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол прокомментировал слухи о возможном его назначении на руководящую должность в "Полесье" или "Карпаты".
"Сейчас все мои мысли, усилия и фокус сконцентрированы на выполнении задач, которые поставлены перед нами в этом сезоне. Мы достаточно хорошо провели осеннюю часть чемпионата, за что я безмерно благодарен тренерскому составу, футболистам и персоналу команды.
Но эпилог всегда интереснее, чем пролог. В спорте, как и в жизни, очень важно удачно закончить дело, которое ты начал. Поэтому нам как команде еще нужно вместе плодотворно поработать, что мы и планируем делать в весенней части чемпионата", - сказал Русол в комментарии ТаТоТаке.
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