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Богдан Михайличенко уже тренируется вместе с Полесьем
Защитник, похоже, все-таки будет играть за житомирян
Фото: ФК Полісся
Украинский защитник Богдан Михайличенко уже находится в расположении "Полесья".
26-летний футболист был замечен на видео, которое житомирский клуб опубликовал в своем Instagram. Михайличенко тренируется вместе с другими игроками команды на подготовительном сборе в Испании.
Ранее сообщалось, что переход состоится на правах свободного агента. Ожидается, что Богдан подпишет контракт с "волками" до лета 2026 года.
Предыдущим клубом Михайличенко был "Динамо" Загреб, за который он выступал с лета 2023 года. За полсезона он сыграл в 15-ти матчах з хорватский клуб и отметился двумя ассистами. Ранее он выступал за киевское "Динамо", "Сталь", "Зарю", "Андерлехт" и "Шахтер".
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