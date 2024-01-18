Богдан Михайличенко уже тренируется вместе с Полесьем

Украинский защитник Богдан Михайличенко уже находится в расположении "Полесья".

26-летний футболист был замечен на видео, которое житомирский клуб опубликовал в своем Instagram. Михайличенко тренируется вместе с другими игроками команды на подготовительном сборе в Испании.

Ранее сообщалось, что переход состоится на правах свободного агента. Ожидается, что Богдан подпишет контракт с "волками" до лета 2026 года.

Предыдущим клубом Михайличенко был "Динамо" Загреб, за который он выступал с лета 2023 года. За полсезона он сыграл в 15-ти матчах з хорватский клуб и отметился двумя ассистами. Ранее он выступал за киевское "Динамо", "Сталь", "Зарю", "Андерлехт" и "Шахтер".