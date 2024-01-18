Верес объявил о подписании черногорского форварда

22-летний нападающий из Черногории Марко Мрвалевич продолжит карьеру в "Вересе". Футболист уже прибыл в Ровно и подписал контракт с ровенским клубом, сообщает пресс-служба "красно-черных".

Соглашение рассчитано на два с половиной года - до завершения сезона 2025/26. Марко стал первым черногорским легионером в истории украинского клуба.

Мрвалевич успел поиграть за "Младость" (Донья Горица), "Титоград", "Подгорицу" и "Будучность" (Подгорица). Он является лучшим молодым нападающим чемпионата Черногории в 2020 году.

В нынешнем сезоне он провел 20 матчей за "Будучность" (в том числе 2 игры в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Конференций УЕФА), забил 6 мячей и выполнил 3 ассиста. Двукратный чемпион и обладатель Кубка Черногории.

Также на счету футболиста 8 поединков и 1 гол за юношескую и молодежную сборную Черногории.