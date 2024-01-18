Экс-легионер Миная: Из Украины нет предложений, не заметили меня

Бывший молдавский полузащитник "Миная" Михаил Гечев сейчас находится на родине и еще не определился, где продолжит карьеру. Об этом сообщил сам футболист.

– Всем, кто делал мне предложения этой зимой, отказал. Еще жду. Посмотрим, что будет дальше.

– Предложения поступали от клубов из Молдовы?

– В Молдове все предлагают. Звали также за границу, но пока все не то, что я бы хотел.

– Из Украины не звали?

– Из Украины нет никаких предложений. Не заметили меня там. (Смеется.)

– В двух клубах поиграли, не так уж и мало...

– Погоду вроде делал по возможности... Но пока тихо.

– Сейчас еще отдыхаете?

– Я уже тренируюсь, чтобы быть в форме, и жду предложений, - сказал Гечев.

Напомним, в декабре 2023 года Гечев покинул "Минай", где выступал с февраля 2023 года. В составе закарпатской команды он провел 29 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. До этого он также выступал за ровенский "Верес".

На счету 26-летнего полузащитника 4 поединка за сборную Молдовы в отборочных турнирах на Евро-2020 и чемпионат мира-2022.