Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-легионер Миная: Из Украины нет предложений, не заметили меня
Хавбек еще не знает, где продолжит карьеру
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Бывший молдавский полузащитник "Миная" Михаил Гечев сейчас находится на родине и еще не определился, где продолжит карьеру. Об этом сообщил сам футболист.
– Всем, кто делал мне предложения этой зимой, отказал. Еще жду. Посмотрим, что будет дальше.
– Предложения поступали от клубов из Молдовы?
– В Молдове все предлагают. Звали также за границу, но пока все не то, что я бы хотел.
– Из Украины не звали?
– Из Украины нет никаких предложений. Не заметили меня там. (Смеется.)
– В двух клубах поиграли, не так уж и мало...
– Погоду вроде делал по возможности... Но пока тихо.
– Сейчас еще отдыхаете?
– Я уже тренируюсь, чтобы быть в форме, и жду предложений, - сказал Гечев.
Напомним, в декабре 2023 года Гечев покинул "Минай", где выступал с февраля 2023 года. В составе закарпатской команды он провел 29 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. До этого он также выступал за ровенский "Верес".
На счету 26-летнего полузащитника 4 поединка за сборную Молдовы в отборочных турнирах на Евро-2020 и чемпионат мира-2022.
Популярное сейчас
- Не феерично, но уверенно. Элина Свитолина продолжила успешное выступление на Australian Open-2024
- Стало известно, с кем из игроков конфликтовал Моуриньо незадолго до увольнения
- "Больше не мог терпеть". Луческу откровенно рассказал о своем уходе из Динамо
- Лунин отреагировал на триумф Реала в Суперкубке Испании
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО