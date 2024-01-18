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Ворскла - Кайсар. Смотреть онлайн трансляцию товарищеского матча

Премьер-лига
Обновлено

Второй спарринг полтавчан

Ворскла - Кайсар. Смотреть онлайн трансляцию товарищеского матча

vorskla.com.ua

Новина українською

Полтавская "Ворскла" проводит свой второй спарринг на зимнем учебно-тренировочном сборе. В первой игре тренировочной сессии полтавчане победили "Сабах". Сегодняшний соперник - "Кайсар".

Таблица всех зимних спаррингов клубов УПЛ >>>

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Ворскла (Полтава) смотреть футбол онлайн
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Источник:
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Опубликовал: Игорь Семйон
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