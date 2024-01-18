Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла - Кайсар. Смотреть онлайн трансляцию товарищеского матча
Второй спарринг полтавчан
vorskla.com.ua
Полтавская "Ворскла" проводит свой второй спарринг на зимнем учебно-тренировочном сборе. В первой игре тренировочной сессии полтавчане победили "Сабах". Сегодняшний соперник - "Кайсар".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Реал предлагает Лунину контракт до 2030 года - Источник
- Не феерично, но уверенно. Элина Свитолина продолжила успешное выступление на Australian Open-2024
- "Больше не мог терпеть". Луческу откровенно рассказал о своем уходе из Динамо
- Не платят зарплату. Экс-игрок Шахтера пожаловался в ФИФА на свой нынешний клуб
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн