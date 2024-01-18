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Колос на турецких сборах проведет 5 спаррингов - известны соперники
В Турцию команда отправится 28 января
koloskovalivka.com
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Подопечные Ярослава Вишняка отправятся в Турцию последними среди украинских элитных клубов – 28 января, а вернутся домой одними из первых – 17 февраля.
Итак, 1 февраля ковалевцы померяются силами с чешским "Динамо", 6-го февраля – с "Вардаром" из Северной Македонии, 7 – с чемпионом Узбекистана – "Пахтакором", который возглавляет экс-игрок киевского "Динамо" Максим Шацких, 11 – с сильнейшей командой Грузии – "Динамо" из Батуми, у руля которой украинский специалист Андрей Демченко.
А перед возвращением домой ковалевцы 15 февраля двумя составами сыграют с ФК "Рига" (Латвия).
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