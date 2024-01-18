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Забил и новичок. Ворскла на сборах разгромила казахстанский Кайсар
Полтавчане провели свой второй спарринг на турецких сборах
vorskla.com.ua
Полтавская "
18 января соперником полтавчан был казахстанский "Кайсар", который по итогам сезона-2023 (в Казахстане он проводится по системе весна-осень) занял 6-е место в местном чемпионате.
Первый тайм команды завершили вничью 1:1, а вот после перерыва полтавчане добавили и уверенно передавили соперника.
Как итог – 4:1 в пользу украинской команды с дублем Челядина, голом Фелипе и дебютным голом Ковталюка, который только в январе присоединился к полтавчанам.
Свой следующий спарринг "Ворскла" проведет против клуба "Лаппи" из Косово 22 января.
"Ворскла (Полтава) – "Кайсар (Кызылорда, Казахстан) 4:1
Голы Ворсклы: Челядин – 2, Фелипе, Ковталюк
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