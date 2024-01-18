Забил и новичок. Ворскла на сборах разгромила казахстанский Кайсар

Полтавская " Ворскла " провела свой второй спарринг на учебно-тренировочном сбором в Турции.

18 января соперником полтавчан был казахстанский "Кайсар", который по итогам сезона-2023 (в Казахстане он проводится по системе весна-осень) занял 6-е место в местном чемпионате.

Первый тайм команды завершили вничью 1:1, а вот после перерыва полтавчане добавили и уверенно передавили соперника.

Как итог – 4:1 в пользу украинской команды с дублем Челядина, голом Фелипе и дебютным голом Ковталюка, который только в январе присоединился к полтавчанам.

Свой следующий спарринг "Ворскла" проведет против клуба "Лаппи" из Косово 22 января.

"Ворскла (Полтава) – "Кайсар (Кызылорда, Казахстан) 4:1

Голы Ворсклы: Челядин – 2, Фелипе, Ковталюк