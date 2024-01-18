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Забил и новичок. Ворскла на сборах разгромила казахстанский Кайсар

Премьер-лига
Обновлено

Полтавчане провели свой второй спарринг на турецких сборах

Забил и новичок. Ворскла на сборах разгромила казахстанский Кайсар

vorskla.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" провела свой второй спарринг на учебно-тренировочном сбором в Турции.

18 января соперником полтавчан был казахстанский "Кайсар", который по итогам сезона-2023 (в Казахстане он проводится по системе весна-осень) занял 6-е место в местном чемпионате.

Первый тайм команды завершили вничью 1:1, а вот после перерыва полтавчане добавили и уверенно передавили соперника.

Как итог – 4:1 в пользу украинской команды с дублем Челядина, голом Фелипе и дебютным голом Ковталюка, который только в январе присоединился к полтавчанам.

Свой следующий спарринг "Ворскла" проведет против клуба "Лаппи" из Косово 22 января.

"Ворскла (Полтава) – "Кайсар (Кызылорда, Казахстан) 4:1

Голы Ворсклы: Челядин – 2, Фелипе, Ковталюк

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Ворскла (Полтава) Кайсар (Кызылорда)
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