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Два украинца вошли в рейтинг топ-50 центрбеков мира по индексу выигранных воздушных дуэлей

Премьер-лига
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Речь о Бескоровайном и Салюке

Два украинца вошли в рейтинг топ-50 центрбеков мира по индексу выигранных воздушных дуэлей

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

CIES Football Observatory представил рейтинг 100 лучших центральных защитников мира по статистике игры в воздухе.

Индекс рассчитывался на количество выигранных воздушных дуэлей в соответствии с процентом игрового времени, частотой этих единоборств и спортивным уровнем сыгранных матчей.

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Возглавил рейтинг представитель "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Также в тройке: Ким Мин Чжэ из "Баварии" и Данилу Перейру из "ПСЖ".

Есть в рейтинге и два украинца - на 26-м месте расположился защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный (индекс 84.8), а Владимир Салюк из "Черноморца" находится на 42-й позиции (индекс 82.5).

При этом Салюк с возрастом 21,6 лет – в тройке самых молодых игроков рейтинга после Лукаса Кинтана из парагвайского "Серро Портеньо" и Эмина Байрама из бельгийского "Вестерло".

Лучшие центральные защитники мира по индексу выигранных воздушных дуэлей:

1. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") – 93.0

2. Ким Мин Чжэ ("Бавария") – 92.2

3. Данилу Перейру ("ПСЖ") – 89.4

4. Джамаал Ласселс ("Ньюкасл") – 89.4

5. Дан-Аксель Загаду ("Штутгарт") – 88.7

...

26. Даниил Бескоровайный ("Кривбасс") – 84.8

...

42. Владимир Салюк ("Черноморец") – 82.5

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Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса) Даниил Бескоровайный Владимир Салюк
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Источник:
CIES
Опубликовал: Михаил Черныш
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