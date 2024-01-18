Рух проведет зимний спарринг с Минаем

19 января закарпатский " Минай " проведет контрольный матч с львовским "Рухом".

Встреча состоится в Винниках на тренировочной базе львовян и начнется в 16:00.

Отмечается, что прямая трансляция матча будет доступна на YouTube-канале "Руха".

Напомним, что "Рух" по итогам осенней части сезона занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ. "Минай" на последнем, 16-м месте.