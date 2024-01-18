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Рух проведет зимний спарринг с Минаем
Игра состоится в пятницу, 19 января
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
19 января закарпатский "
Встреча состоится в Винниках на тренировочной базе львовян и начнется в 16:00.
Отмечается, что прямая трансляция матча будет доступна на YouTube-канале "Руха".
Напомним, что "Рух" по итогам осенней части сезона занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ. "Минай" на последнем, 16-м месте.
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Источник:Минай
Опубликовал: Михаил Черныш
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