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"Быт и спортивная составляющая", - тренер Вереса пояснил, почему клуб выставил на трансфер Близниченко
Ровенчане хотят продать хавбека
nkveres.com
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук в комментарии "Суспільне Рівне" пояснил решение клуба выставить на тарнсфер вингера команды Андрея Близниченко.
"Общался с Близниченко на эту тему. Я не вижу Андрея в нашей системе. Это обычный процесс. В чем причина? Глубокий анализ последних полугода, быт и спортивная составляющая.
Я не хочу сейчас вдаваться в детали, потому что это такой, более интимный, тонкий момент моих отношений с футболистом и разговора. Я не думаю, что стоит сейчас всем объяснять, чего это, для чего. Есть наше видение и мы принли решение", – сказал Шандрук.
Интересно, что в прошлом сезоне Близниченко вместе с Дмитрием Кльоцом с 5 голами стал лучшим бомбардиром команды.
В нынешнем сезоне хавбек провел за ровенчан 12 матчей, в которых забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.
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