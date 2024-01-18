"Быт и спортивная составляющая", - тренер Вереса пояснил, почему клуб выставил на трансфер Близниченко

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук в комментарии "Суспільне Рівне" пояснил решение клуба выставить на тарнсфер вингера команды Андрея Близниченко.

"Общался с Близниченко на эту тему. Я не вижу Андрея в нашей системе. Это обычный процесс. В чем причина? Глубокий анализ последних полугода, быт и спортивная составляющая.

Я не хочу сейчас вдаваться в детали, потому что это такой, более интимный, тонкий момент моих отношений с футболистом и разговора. Я не думаю, что стоит сейчас всем объяснять, чего это, для чего. Есть наше видение и мы принли решение", – сказал Шандрук.