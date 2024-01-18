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"Быт и спортивная составляющая", - тренер Вереса пояснил, почему клуб выставил на трансфер Близниченко

Премьер-лига

Ровенчане хотят продать хавбека

"Быт и спортивная составляющая", - тренер Вереса пояснил, почему клуб выставил на трансфер Близниченко

nkveres.com

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Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук в комментарии "Суспільне Рівне" пояснил решение клуба выставить на тарнсфер вингера команды Андрея Близниченко.

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"Общался с Близниченко на эту тему. Я не вижу Андрея в нашей системе. Это обычный процесс. В чем причина? Глубокий анализ последних полугода, быт и спортивная составляющая.

Я не хочу сейчас вдаваться в детали, потому что это такой, более интимный, тонкий момент моих отношений с футболистом и разговора. Я не думаю, что стоит сейчас всем объяснять, чего это, для чего. Есть наше видение и мы принли решение", – сказал Шандрук.

Интересно, что в прошлом сезоне Близниченко вместе с Дмитрием Кльоцом с 5 голами стал лучшим бомбардиром команды.

В нынешнем сезоне хавбек провел за ровенчан 12 матчей, в которых забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

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Олег Шандрук Верес (Ровно) Андрей Близниченко
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Источник:
Спортивка
Опубликовал: Михаил Черныш
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