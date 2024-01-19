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Новичок Вереса: Надеюсь, помогу команде сохранить место в УПЛ

Премьер-лига

Максим Смиян рассказал о переезде в Ровно

Новичок Вереса: Надеюсь, помогу команде сохранить место в УПЛ

Фото: НК Верес

Новина українською

Новичок "Вереса" Максим Смиян рассказал о переезде в Ровно и ожиданиях от весенней части сезона.

"Рад на новом уровне реанимировать игровую карьеру в Ровно. Еще в прошлом сезоне меня долгое время донимала травма. Беспокоил симфизит, лечение не помогало. После последней игры чемпионата с "Минаем" решился на операцию. Долгое время восстанавливался. Только осенью начал активные тренировки.

"Верес" - новый вызов для меня после длительного процесса восстановления. Я много слышал и знал о клубе из Ровно. Поэтому, когда получил предложение - вообще не колебался.

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В Ровно уже успел побывать на стадионе. Очень хорошая арена, раздевалка очень комфортная. Надеюсь, что болельщиков во второй части сезона будут пускать на трибуны и они смогут нас поддерживать.

От весенней части сезона ожидаю только одного - исправить ситуацию в турнирной таблице. Надеюсь, помогу команде сохранить место в УПЛ", - сказал Смеян.

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Верес (Ровно) Максим Смиян
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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