Новичок Вереса: Надеюсь, помогу команде сохранить место в УПЛ

Новичок "Вереса" Максим Смиян рассказал о переезде в Ровно и ожиданиях от весенней части сезона.

"Рад на новом уровне реанимировать игровую карьеру в Ровно. Еще в прошлом сезоне меня долгое время донимала травма. Беспокоил симфизит, лечение не помогало. После последней игры чемпионата с "Минаем" решился на операцию. Долгое время восстанавливался. Только осенью начал активные тренировки.

"Верес" - новый вызов для меня после длительного процесса восстановления. Я много слышал и знал о клубе из Ровно. Поэтому, когда получил предложение - вообще не колебался.