Тремя видами транспорта. Днепр-1 отправился на сбор в Турцию

Делегация "Днепра-1" отправилась на сбор в Турцию. Путь на Средиземноморье команда будет преодолевать тремя видами транспорта: сначала поездом доберется до Одессы, оттуда автобусом переедет в Кишинев, после чего совершит перелет в Анталию.

В тренировочном процессе примут участие следующие футболисты:

Вратари : Евгений Волынец, Яков Кинарейкин, Валерий Юрчук, Владислав Крапивцов,

: Евгений Волынец, Яков Кинарейкин, Валерий Юрчук, Владислав Крапивцов, Защитники : Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Денис Мирошниченко, Сергей Горбунов, Василий Кравец, Александр Сваток, Евгений Пасич, Алексей Авраменко,

: Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Денис Мирошниченко, Сергей Горбунов, Василий Кравец, Александр Сваток, Евгений Пасич, Алексей Авраменко, Полузащитники : Олег Горин, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Максим Третьяков, Руслан Бабенко, Витиньо, Валентин Рубчинский, Владимир Танчик, Рамик Гаджиев, Максим Мельниченко, Илья Баденко, Иван Чабан,

: Олег Горин, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Максим Третьяков, Руслан Бабенко, Витиньо, Валентин Рубчинский, Владимир Танчик, Рамик Гаджиев, Максим Мельниченко, Илья Баденко, Иван Чабан, Форварды: Александр Филиппов, Маркос Андре, Даниэль Кивинда.

Также на сбор отправились Максим Третьяков и Иван Чабан, которые восстанавливаются после травм. Они будут работать по индивидуальной программе, постепенно привлекаясь к общей группе. Другие травмированы: Игорь Когут и Богдан Леднев - продолжают курс реабилитации.

Напомним, сбор в Турции сбор будет разделен на две части: 20 января - 2 февраля и 5 - 17 февраля. За этот период запланировано провести 7 контрольных матчей.