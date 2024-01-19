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Тремя видами транспорта. Днепр-1 отправился на сбор в Турцию

Премьер-лига

Днепряне запланировали 7 контрольных матчей

Тремя видами транспорта. Днепр-1 отправился на сбор в Турцию

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Делегация "Днепра-1" отправилась на сбор в Турцию. Путь на Средиземноморье команда будет преодолевать тремя видами транспорта: сначала поездом доберется до Одессы, оттуда автобусом переедет в Кишинев, после чего совершит перелет в Анталию.

В тренировочном процессе примут участие следующие футболисты:

  • Вратари: Евгений Волынец, Яков Кинарейкин, Валерий Юрчук, Владислав Крапивцов,
  • Защитники: Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Денис Мирошниченко, Сергей Горбунов, Василий Кравец, Александр Сваток, Евгений Пасич, Алексей Авраменко,
  • Полузащитники: Олег Горин, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Максим Третьяков, Руслан Бабенко, Витиньо, Валентин Рубчинский, Владимир Танчик, Рамик Гаджиев, Максим Мельниченко, Илья Баденко, Иван Чабан,
  • Форварды: Александр Филиппов, Маркос Андре, Даниэль Кивинда.
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Также на сбор отправились Максим Третьяков и Иван Чабан, которые восстанавливаются после травм. Они будут работать по индивидуальной программе, постепенно привлекаясь к общей группе. Другие травмированы: Игорь Когут и Богдан Леднев - продолжают курс реабилитации.

Напомним, сбор в Турции сбор будет разделен на две части: 20 января - 2 февраля и 5 - 17 февраля. За этот период запланировано провести 7 контрольных матчей.

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Источник:
СК Дніпро-1
Опубликовал: Алина Ерофеева
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