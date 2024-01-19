Новичок Полесья: Мне посчастливилось иметь разговор с Венгером. И это было не один раз

Зимний новичок "Полесья", полузащитник Яссин Фортюн рассказал о своем опыте пребывания в лондонском "Арсенале", об общении с Арсеном Венгером и Тьерри Анри.

- Говорят, что твой первый профессиональный контракт ты подписал с лондонским "Арсеналом", это действительно так?

- Да, в 2015-м году я свой первый профессиональный контракт подписал именно с лондонским "Арсеналом".

- Какой это был для тебя период и чему ты полезному ты научился, находясь в лондонском "Арсенале"?

- Я был в "Арсенале" три года. Это была очень важная футбольная школа для меня. Прежде всего, научился дисциплине на поле, навыкам игрока атаки, видению поля. Я там получал сплошное удовольствие и невероятный опыт, потому что находился в окружении очень высокого уровня футболистов, настоящих звезд. Главным тренером тогда был Арсен Венгер. Я дружил с Рисом Нельсоном, Джо Уиллоком. И очень хорошо общался с Тьерри Анри.

- Какой совет от Арсена Венгера, возможно, ты запомнил на всю жизнь? Что-то такое он тебе лично говорил?

- Мне посчастливилось иметь разговор с Арсеном Венгером. И это было не один раз. Он мне всегда говорил: на поле выжимай максимум из ситуации, играй на полную. И несмотря на то, что это за матч - отдавай там все свои силы. Видишь цель - иди к ней.

Из "Арсенала" я потом перешел в швейцарский "Сьон". Это было в 2018 году. Затем был в аренде во французских "Анже" и "Шоле", и в конце вернулся в "Сьон". И вот теперь в моей карьере новая страница. Это - "Полесье", - сказал Фортюн.