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Фортюн: Честно говоря, я мало что знал о Полесье
Яссин высказался о том, как он принимал решение перейти в клуб УПЛ
Фото: ФК Полісся
Зимний новичок "Полесья", полузащитник Яссин Фортюн прокомментировал свой переход в житомирский клуб.
- Честно говоря, я мало что знал о "Полесье". А когда поступило предложение, то я промониторил все новости, проанализировал информацию. Понял, какой высокий уровень клуба, увидел место, которое команда занимает в чемпионате. Посмотрел, кто там играет, посмотрел на инфраструктуру, кстати, она мне очень понравилась. Словом, я решил принять это предложение.
- А что теперь ты знаешь о "Полесье"?
- Я знаю, что "Полесье" в прошлом году выиграло чемпионат в первой лиге. Это - команда, которая очень хорошо играет, очень хорошо держит мяч, у которой есть большие амбиции. А, и еще она вышла в полуфинал Кубка Украины.
- Насколько мы понимаем, что ты пересмотрел несколько матчей, или хотя бы обзоров. Дай характеристику игры команды.
- К сожалению, матчи я не смотрел. Зато пересмотрел немало обзоров. Конечно, только по ним нельзя дать характеристику, но то, что я успел заметить - команда хорошо обороняется, хорошо атакует, вертикально атакует. Это говорит о высоком уровне команды.
- Что ты вообще знал об украинском футболе до этого?
- Я знаю, что такое украинский чемпионат. Знаю "Шахтер", знаю "Динамо". С киевлянами мы вообще играли, когда я выступал за "Сьон". Видел квалификацию футболистов и по этому сделал выводы относительно уровня украинского чемпионата. Потому что, помню, команда была действительно сильной. Нам легко тогда не было. "Сьон" проиграл 0:1", - признался Фортюн.
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