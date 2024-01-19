Бескоровайный: Из Динамо со мной никто не связывался

Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны киевского "Динамо".

"Достоверной информации вам предоставить не могу, потому что действительно не знаю. Лично ко мне никто не обращался. Возможно, с клубом кто-то связывался", - сказал Бескоровайный в комментарии Sport-express.ua.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Его контракт с криворожским клубом действителен до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.