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Бескоровайный: Из Динамо со мной никто не связывался
Ранее сообщалось, что защитник интересен киевскому клубу
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны киевского "Динамо".
"Достоверной информации вам предоставить не могу, потому что действительно не знаю. Лично ко мне никто не обращался. Возможно, с клубом кто-то связывался", - сказал Бескоровайный в комментарии Sport-express.ua.
В текущем сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Его контракт с криворожским клубом действителен до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.
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