Металлист 1925 официально подписал украинского голкипера

"Металлист 1925" представил второго зимнего новичка. Им стал 22-летний вратарь Ярослав Проценко.

Украинец подписал контракт сроком на три года.

В харьковской команде он будет выступать под 23-м номером.

Ярослав начал заниматься футболом в киевском ФК имени Льва Яшина. Первые тренеры - Олег и Алексей Щиголь. В чемпионатах ДЮФЛУ играл за киевскую "Зирку", "ОФКИП-Полесье" и имени Льва Яшина.

На профессиональном уровне играл за молодежную команду "Александрии", "Левый берег" и "Горняк-Спорт". В составе последнего в этом сезоне провел 15 матчей. Осенью 2023-го года в составе студенческой команды "Меркурий ДТЭУ" стал серебряным призером чемпионата мира среди вузов и лучшим голкипером турнира.