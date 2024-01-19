Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 официально подписал украинского голкипера
Ранее он играл за "Левый берег" и "Горняк-Спорт"
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" представил второго зимнего новичка. Им стал 22-летний вратарь Ярослав Проценко.
Украинец подписал контракт сроком на три года.
В харьковской команде он будет выступать под 23-м номером.
Ярослав начал заниматься футболом в киевском ФК имени Льва Яшина. Первые тренеры - Олег и Алексей Щиголь. В чемпионатах ДЮФЛУ играл за киевскую "Зирку", "ОФКИП-Полесье" и имени Льва Яшина.
На профессиональном уровне играл за молодежную команду "Александрии", "Левый берег" и "Горняк-Спорт". В составе последнего в этом сезоне провел 15 матчей. Осенью 2023-го года в составе студенческой команды "Меркурий ДТЭУ" стал серебряным призером чемпионата мира среди вузов и лучшим голкипером турнира.
Популярное сейчас
- Марта Костюк одержала волевую победу над россиянкой на АО-2024, установив личный рекорд
- Лунин вылетел из Кубка Испании, Салах получил травму, а Хендерсон вернулся в Европу. Главные новости за 18 января
- Дома они непобедимы. Атлетико — Реал Мадрид 4:2. Видео голов и обзор матча
- "Больше не мог терпеть". Луческу откровенно рассказал о своем уходе из Динамо
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО