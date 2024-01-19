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Металлист 1925 официально подписал украинского голкипера

Премьер-лига

Ранее он играл за "Левый берег" и "Горняк-Спорт"

Металлист 1925 официально подписал украинского голкипера

Фото: ФК Металіст 1925

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"Металлист 1925" представил второго зимнего новичка. Им стал 22-летний вратарь Ярослав Проценко.

Украинец подписал контракт сроком на три года.

В харьковской команде он будет выступать под 23-м номером.

Ярослав начал заниматься футболом в киевском ФК имени Льва Яшина. Первые тренеры - Олег и Алексей Щиголь. В чемпионатах ДЮФЛУ играл за киевскую "Зирку", "ОФКИП-Полесье" и имени Льва Яшина.

На профессиональном уровне играл за молодежную команду "Александрии", "Левый берег" и "Горняк-Спорт". В составе последнего в этом сезоне провел 15 матчей. Осенью 2023-го года в составе студенческой команды "Меркурий ДТЭУ" стал серебряным призером чемпионата мира среди вузов и лучшим голкипером турнира.

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Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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