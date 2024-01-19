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Полесье проведет 4 спарринга на сборе в Испании: названы соперники
Определились соперники житомирян на зимнем сборе
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"Полесье" проведет четыре контрольных поединка в рамках учебно-тренировочного сбора в Испании, сообщает официальный сайт клуба.
Список товарищеских матчей житомирян на зимнем сборе выглядит так:
- 23 января: "Реал Мурсия" (Испания)
- 27 января: "Сталь" Мелец (Польша)
- 2 февраля: "Кальмар" (Швеция)
- 7 февраля: "Стьярнан" (Исландия)
Отмечается, что в расписании спаррингов возможны изменения.
Напомним, осеннюю часть сезона "Полесье" завершило на третьем месте в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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