  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье проведет 4 спарринга на сборе в Испании: названы соперники
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье проведет 4 спарринга на сборе в Испании: названы соперники

Премьер-лига

Определились соперники житомирян на зимнем сборе

Полесье проведет 4 спарринга на сборе в Испании: названы соперники

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

"Полесье" проведет четыре контрольных поединка в рамках учебно-тренировочного сбора в Испании, сообщает официальный сайт клуба.

Список товарищеских матчей житомирян на зимнем сборе выглядит так:

  • 23 января: "Реал Мурсия" (Испания)
  • 27 января: "Сталь" Мелец (Польша)
  • 2 февраля: "Кальмар" (Швеция)
  • 7 февраля: "Стьярнан" (Исландия)

Отмечается, что в расписании спаррингов возможны изменения.

Напомним, осеннюю часть сезона "Полесье" завершило на третьем месте в турнирной таблице УПЛ.

Читайте такжеФортюн: Честно говоря, я мало что знал о Полесье
По теме
yellow-arrow
Игрок Кривбасса продолжает реабилитацию после диагностирования редкой болезни
yellow-arrow
Официально. Динамо отправило хавбека в аренду в Нидерланды
yellow-arrow
Назарина: С позитивом готовимся ко второй части чемпионата
Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости