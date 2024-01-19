Официально. Динамо отправило хавбека в аренду в Нидерланды

Полузащитник "Динамо" Джастин Лонвейк продолжит карьеру на родине, сообщает официальный сайт киевлян.

24-летний голландец во второй части сезона будет выступать на правах аренды за "Фортуну" Ситтард. Новый клуб Джастина не будет иметь опцию выкупа контракта футболиста.

Напомним, первую часть сезона Лонвейк провел также на правах аренды в бельгийском "Андерлехте", за который сыграл три матча (39 минут игрового времени). Его контракт с киевским клубом действует до 30 июня 2027 года.

После 17-ти туров "Фортуна" Ситтард занимает 11-е место в высшем дивизионе Нидерландов, набрав 19 очков.