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Проценко - о переходе в Металлист 1925: Чувствую себя профессионалом, игроком УПЛ

Премьер-лига

Голкипер присоединился к харьковскому коллективу

Проценко - о переходе в Металлист 1925: Чувствую себя профессионалом, игроком УПЛ

Скриншот: канал Металіста 1925 на YouTube

Новина українською

Новичок "Металлиста 1925" Ярослав Проценко объяснил, почему решил перейти в харьковский клуб.

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- Ярослав, поздравляем с подписанием контракта с "Металлистом 1925"! Какие эмоции от перехода в клуб УПЛ?

- Спасибо за поздравления. Очень рад стать частью этого клуба. Эмоции очень приятные. Сразу чувствую себя реально профессионалом, игроком Премьер-Лиги.

- Комфортно ли себя чувствуешь в команде? Помогают ли другие футболисты тебе адаптироваться?

- Думаю, что в любой команде нужно время на адаптацию. Все пацаны приветливые, веселые. Со всеми интересно, весело, приятно общаться. Проблем нет.

- Ты в этом сезоне играл против "Металлиста 1925" в Кубке Украины, возможно, тогда тебя заприметили? Или как появился у тебя вариант перейти в харьковскую команду?

- Честно говоря, я узнал о том, что есть такой вариант уже когда мы закончили первую часть сезона. Уже когда ехал в отпуск, то мне позвонили и сказали, что есть разговор, есть такой вариант.

- Долго ты колебался, принимая решение?

- Как только услышал, что это "Металлист 1925", что это Премьер-лига, то сразу всем сказал, что хочу именно сюда.

- Что вообще знаешь о "Металлисте 1925"? Возможно, составил какое-то впечатление о команде по кубковому матчу?

- Сразу было понятно, что команда интересная и амбициозная. Есть много молодых футболистов с хорошей школой, хорошим качеством игры. Есть опытные футболисты, которые ведут за собой команду, показывают пример. За счет этого молодые футболисты могут развиваться. В том числе из-за этих моментов у меня было большое желание присоединиться к клубу.

- Можешь поразмышлять о том, какие игровые характеристики являются вашими сильными сторонами?

- Откровенно говоря, в течение первой части сезона я даже сам открыл что-то для себя. Например, относительно игры ногами. Общались с тренером о скорости, хотя раньше такого не было. Но в течение последних шести месяцев именно этот компонент начал выделяться.

- А в чем надо добавлять?

- Я знаю, понимаю, что в техническом плане еще есть проблемы, потому что долгое время в моей карьере вообще не было тренера вратарей, именно в детских школах. В этом смысле есть некоторые проблемы. Но, я думаю, что в течение короткого времени это изменится, - поделился Проценко.

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Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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