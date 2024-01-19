  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренерский штаб Любеновича в Минае пополнили иностранец и украинец
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренерский штаб Любеновича в Минае пополнили иностранец и украинец

Премьер-лига

Специалисты присоединились к команде

Тренерский штаб Любеновича в Минае пополнили иностранец и украинец

fcminaj.com

Новина українською

Наставник "Миная" Желько Любенович завершил комплектацию тренерского штаба.

Ассистентом сербского коуча стал его земляк и бывший партнер по выступлениям в составе "Зари" Никола Игнятиевич. За плечами 40-летнего специалиста 264 матча на высшем уровне в чемпионатах и турнирах Сербии, Украины и еврокубках. В составе "Зари" Игнятиевич провел 74 матча и набрал 4 очка по системе "гол+пас" (1+3). До "Миная" работал в сербских FK Javor и OFK Vrsac.

Тренером вратарей будет работать 45-летний Дмитрий Бабенко. Местным болельщикам Бабенко известен выступлениями в составах "Закарпатья" и "Говерлы", а игровую карьеру он завершил именно в составе "Миная". На счету Дмитрия Олеговича 93 игры в УПЛ, 72 - первой лиге, 10 - Кубке Украины. Предыдущим местом работы Бабенко стал ФК "Верес".

Ранее в тренерский штаб "Миная" вошел Игорь Дудник.

По теме
yellow-arrow
Палкин: Мы вчера отклонили предложение о продаже Судакова за 40 млн евро
yellow-arrow
Микитишин: Андрей Понедельник - машина
yellow-arrow
Дорогостоящий бразилец уже в Шахтере и воспитанник Арсенала в Полесье. Таблица трансферов клубов УПЛ
Желько Любенович ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости