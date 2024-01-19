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Тренерский штаб Любеновича в Минае пополнили иностранец и украинец
Специалисты присоединились к команде
fcminaj.com
Наставник "Миная" Желько Любенович завершил комплектацию тренерского штаба.
Ассистентом сербского коуча стал его земляк и бывший партнер по выступлениям в составе "Зари" Никола Игнятиевич. За плечами 40-летнего специалиста 264 матча на высшем уровне в чемпионатах и турнирах Сербии, Украины и еврокубках. В составе "Зари" Игнятиевич провел 74 матча и набрал 4 очка по системе "гол+пас" (1+3). До "Миная" работал в сербских FK Javor и OFK Vrsac.
Тренером вратарей будет работать 45-летний Дмитрий Бабенко. Местным болельщикам Бабенко известен выступлениями в составах "Закарпатья" и "Говерлы", а игровую карьеру он завершил именно в составе "Миная". На счету Дмитрия Олеговича 93 игры в УПЛ, 72 - первой лиге, 10 - Кубке Украины. Предыдущим местом работы Бабенко стал ФК "Верес".
Ранее в тренерский штаб "Миная" вошел Игорь Дудник.
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