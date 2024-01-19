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Микитишин: Андрей Понедельник - машина

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Микитишин: Андрей Понедельник - машина

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

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Полузащитник "Кривбасса" Артур Микитишин ответил на 10 футбольных вопросов.

- Лучший игрок всех времен?

- Лионель Месси. Потому что он выиграл все, что можно в футболе и доказал, что является легендой.

- Самый крутой неукраинский клуб?

- "Манчестер Сити". Нравится как там работает Пеп Гвардиола. И вообще это очень сильная команда.

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- Тренер номер один в мире?

- Юрий Вернидуб. Я успел поработать под руководством многих тренеров, но самый крутой из всех - Юрий Николаевич.

- Топовый стадион, на котором приходилось играть?

- В Португалии очень много классных стадионов, какой-то один из них трудно выделить.

- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

- Андрей Понедельник. Потому что он "машина".

- Любимая книга или фильм о футболе?

- Все части фильма "Гол".

- Лучшее восстановление после матча?

- Вода со льдом.

- Топовый клуб Независимой Украины?

- "Кривбасс". Почему не "Шахтер"? Потому что "Кривбасс".

- Ваша футбольная мечта?

- Выиграть Чемпионат Мира.

- Лучший тренер Украины после Лобановского?

- Юрий Николаевич Вернидуб, - сказал Микитишин.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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