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Микитишин: Андрей Понедельник - машина
Хавбек дал краткие ответы на вопросы клубной пресс-службы
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Полузащитник "Кривбасса" Артур Микитишин ответил на 10 футбольных вопросов.
- Лучший игрок всех времен?
- Лионель Месси. Потому что он выиграл все, что можно в футболе и доказал, что является легендой.
- Самый крутой неукраинский клуб?
- "Манчестер Сити". Нравится как там работает Пеп Гвардиола. И вообще это очень сильная команда.
- Тренер номер один в мире?
- Юрий Вернидуб. Я успел поработать под руководством многих тренеров, но самый крутой из всех - Юрий Николаевич.
- Топовый стадион, на котором приходилось играть?
- В Португалии очень много классных стадионов, какой-то один из них трудно выделить.
- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
- Андрей Понедельник. Потому что он "машина".
- Любимая книга или фильм о футболе?
- Все части фильма "Гол".
- Лучшее восстановление после матча?
- Вода со льдом.
- Топовый клуб Независимой Украины?
- "Кривбасс". Почему не "Шахтер"? Потому что "Кривбасс".
- Ваша футбольная мечта?
- Выиграть Чемпионат Мира.
- Лучший тренер Украины после Лобановского?
- Юрий Николаевич Вернидуб, - сказал Микитишин.
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