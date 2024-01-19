Фридман: Думаю, Бурбас выполняет заказ конкурентов Днепра-1

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман считает, что журналист Игорь Бурбас выполняет заказ кого-то из конкурентов команды по чемпионату.

- Первым об иске Кучера к "Днепру-1" написал Игорь Бурбас. Он же сообщал о якобы переходе Русола в "Полесье". Почему он так часто упоминает "Днепр-1" в своих инсайдах?

- Думаю, он выполняет чей-то заказ.

- Чей?

- Наших конкурентов в борьбе за третье место. Названия клубов произносить нет смысла, их три. "Шахтер" в моем понимании сейчас вне конкуренции, он первое место не упустит, - сказал Фридман в комментарии Sport-express.ua.