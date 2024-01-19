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Фридман: Думаю, Бурбас выполняет заказ конкурентов Днепра-1
Журналист часто упоминает днепровский клуб в своих инсайдах
Фото: з вільних джерел
Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман считает, что журналист Игорь Бурбас выполняет заказ кого-то из конкурентов команды по чемпионату.
- Первым об иске Кучера к "Днепру-1" написал Игорь Бурбас. Он же сообщал о якобы переходе Русола в "Полесье". Почему он так часто упоминает "Днепр-1" в своих инсайдах?
- Думаю, он выполняет чей-то заказ.
- Чей?
- Наших конкурентов в борьбе за третье место. Названия клубов произносить нет смысла, их три. "Шахтер" в моем понимании сейчас вне конкуренции, он первое место не упустит, - сказал Фридман в комментарии Sport-express.ua.
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