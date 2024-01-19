  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Фридман: Думаю, Бурбас выполняет заказ конкурентов Днепра-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фридман: Думаю, Бурбас выполняет заказ конкурентов Днепра-1

Премьер-лига

Журналист часто упоминает днепровский клуб в своих инсайдах

Фридман: Думаю, Бурбас выполняет заказ конкурентов Днепра-1

Фото: з вільних джерел

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман считает, что журналист Игорь Бурбас выполняет заказ кого-то из конкурентов команды по чемпионату.

- Первым об иске Кучера к "Днепру-1" написал Игорь Бурбас. Он же сообщал о якобы переходе Русола в "Полесье". Почему он так часто упоминает "Днепр-1" в своих инсайдах?

- Думаю, он выполняет чей-то заказ.

- Чей?

- Наших конкурентов в борьбе за третье место. Названия клубов произносить нет смысла, их три. "Шахтер" в моем понимании сейчас вне конкуренции, он первое место не упустит, - сказал Фридман в комментарии Sport-express.ua.

Читайте такжеДиректор Днепра-1: Безусловно, мы рассчитаемся с Кучером
По теме
yellow-arrow
Палкин: Подписание Кевина важно для украинского футбола
yellow-arrow
Рух - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
yellow-arrow
Директор Днепра-1: Деньги Йовичевичу у нас есть, заплатить мешает сугубо технический нюанс
СК Днепр-1 Игорь Бурбас Вячеслав Фридман
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
djumba (Мелитополь)
19.01.2024 в 15:44
Проклятый Бурбас виноват в том, что Днепр-1 не выполняет условия контрактов... И тут шахта нагадила, не дала стать чемпионами, скажет Цыганык))
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
djumba (Мелитополь)
19.01.2024 в 15:44
Проклятый Бурбас виноват в том, что Днепр-1 не выполняет условия контрактов... И тут шахта нагадила, не дала стать чемпионами, скажет Цыганык))
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости