  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Палкин: Подписание Кевина важно для украинского футбола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палкин: Подписание Кевина важно для украинского футбола

Премьер-лига
Обновлено

Гендир горняков рассказал о громком трансфере

Палкин: Подписание Кевина важно для украинского футбола

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал подписание бразильского вингера Кевина из "Палмейраса" за 15 (12+3) млн евро.

– "Шахтер" оформил переход бразильского полузащитника Кевина. Что вы можете сказать об этом трансфере и чем этот игрок заинтересовал клуб?

– Во-первых, я рад, что нам удалось осуществить этот трансфер. Это важно для команды, клуба, украинского футбола. Кевин – это молодой, очень одаренный игрок, имеющий очень большие перспективы. Это футболист с великолепной скоростью, невероятным дриблингом, высоким футбольным интеллектом, качественным пасом и хорошим ударом. И это именно те качества, которые полностью отвечают философии игры "Шахтера", позволяющие демонстрировать красивый атакующий футбол, который любят наши болельщики. Это качества, которые могут сделать из Кевина звезду мирового уровня, потому что он имеет огромный потенциал для дальнейшего роста. Поэтому я считаю, что Кевин станет настоящим усилением для нашей команды и поможет "Шахтеру" выиграть много трофеев.

– "Шахтер" давно не совершал столь мощных приобретений. Что подвигло клуб к такому шагу?

– В Украине война, в Украине беда. Украина и украинцы переживают самые тяжелые времена. Украинский футбол тоже переживает самое тяжелое время. Вы посмотрите, пожалуйста, на рейтинги наших клубов в Европе – мы на 18 месте. Даже в 1990-е годы ситуация была лучше. И если так будет продолжаться, наш болельщик уже не услышит гимн Лиги чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Рух - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
yellow-arrow
Директор Днепра-1: Деньги Йовичевичу у нас есть, заплатить мешает сугубо технический нюанс
yellow-arrow
Кевин: Надеюсь, что смогу быстро адаптироваться и помочь Шахтеру голами и ассистами
Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Кевин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости