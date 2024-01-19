Палкин: Подписание Кевина важно для украинского футбола

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал подписание бразильского вингера Кевина из "Палмейраса" за 15 (12+3) млн евро.

– "Шахтер" оформил переход бразильского полузащитника Кевина. Что вы можете сказать об этом трансфере и чем этот игрок заинтересовал клуб?

– Во-первых, я рад, что нам удалось осуществить этот трансфер. Это важно для команды, клуба, украинского футбола. Кевин – это молодой, очень одаренный игрок, имеющий очень большие перспективы. Это футболист с великолепной скоростью, невероятным дриблингом, высоким футбольным интеллектом, качественным пасом и хорошим ударом. И это именно те качества, которые полностью отвечают философии игры "Шахтера", позволяющие демонстрировать красивый атакующий футбол, который любят наши болельщики. Это качества, которые могут сделать из Кевина звезду мирового уровня, потому что он имеет огромный потенциал для дальнейшего роста. Поэтому я считаю, что Кевин станет настоящим усилением для нашей команды и поможет "Шахтеру" выиграть много трофеев.

– "Шахтер" давно не совершал столь мощных приобретений. Что подвигло клуб к такому шагу?

– В Украине война, в Украине беда. Украина и украинцы переживают самые тяжелые времена. Украинский футбол тоже переживает самое тяжелое время. Вы посмотрите, пожалуйста, на рейтинги наших клубов в Европе – мы на 18 месте. Даже в 1990-е годы ситуация была лучше. И если так будет продолжаться, наш болельщик уже не услышит гимн Лиги чемпионов.