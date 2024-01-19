  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Новичок Полесья: Как такового страха ехать в Украину не было - больше переживаю за своих детей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Полесья: Как такового страха ехать в Украину не было - больше переживаю за своих детей

Премьер-лига

Яссин Фортюн рассказал о своем приезде в житомирское Полесье

Новичок Полесья: Как такового страха ехать в Украину не было - больше переживаю за своих детей

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

Зимний новичок "Полесья", полузащитник Яссин Фортюн рассказал, почему он принял решение приехать в Украину, где идет война.

- Не боялся ли ты ехать в страну, где идет война?

- Как такового страха не было. Просто не было понимания всей ситуации, насколько все опасно. Но у меня есть друг, он футболист, играет в Украине. Я его расспросил о ситуации – он мне все рассказал. Так же разговаривал с Бени. Я больше переживаю за своих детей – у меня их двое, а не столько за себя.

- А кто твой друг и за какую команду он играет?

- Мой друг Фредди Плюман и он играет за львовский "Рух".

- А с кем ты в команде больше всего общаешься?

- Я в комнате живу с Бени Макуана, он говорит по-французски. Хорошо общаюсь с Лукасом и Мозесом – на английском языке. Еще пройдет совсем немного времени и я уже полностью интегрируюсь в команду.

По теме
yellow-arrow
Партизан арендовал у Шахтера Кастильо. Горняки будут платить часть зарплаты игрока, - СМИ
yellow-arrow
Степаненко: Новый контракт? Не могу сам ответить четко
yellow-arrow
Ворскла набирает темп, Рух победил соседей. Таблица контрольных матчей клубов УПЛ. Зима 2024
Полесье (Житомир) Яссин Фортюн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости