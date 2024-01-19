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Новичок Полесья: Как такового страха ехать в Украину не было - больше переживаю за своих детей
Яссин Фортюн рассказал о своем приезде в житомирское Полесье
instagram.com/fcpolissya
Зимний новичок "
- Не боялся ли ты ехать в страну, где идет война?
- Как такового страха не было. Просто не было понимания всей ситуации, насколько все опасно. Но у меня есть друг, он футболист, играет в Украине. Я его расспросил о ситуации – он мне все рассказал. Так же разговаривал с Бени. Я больше переживаю за своих детей – у меня их двое, а не столько за себя.
- А кто твой друг и за какую команду он играет?
- Мой друг Фредди Плюман и он играет за львовский "Рух".
- А с кем ты в команде больше всего общаешься?
- Я в комнате живу с Бени Макуана, он говорит по-французски. Хорошо общаюсь с Лукасом и Мозесом – на английском языке. Еще пройдет совсем немного времени и я уже полностью интегрируюсь в команду.
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