Новичок Полесья: Как такового страха ехать в Украину не было - больше переживаю за своих детей

Зимний новичок " Полесья ", полузащитник Яссин Фортюн рассказал, почему он принял решение приехать в Украину, где идет война.

- Не боялся ли ты ехать в страну, где идет война?

- Как такового страха не было. Просто не было понимания всей ситуации, насколько все опасно. Но у меня есть друг, он футболист, играет в Украине. Я его расспросил о ситуации – он мне все рассказал. Так же разговаривал с Бени. Я больше переживаю за своих детей – у меня их двое, а не столько за себя.

- А кто твой друг и за какую команду он играет?

- Мой друг Фредди Плюман и он играет за львовский "Рух".

- А с кем ты в команде больше всего общаешься?

- Я в комнате живу с Бени Макуана, он говорит по-французски. Хорошо общаюсь с Лукасом и Мозесом – на английском языке. Еще пройдет совсем немного времени и я уже полностью интегрируюсь в команду.