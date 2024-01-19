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Тренер Вереса: Рассчитываем еще на двух новичков - время и возможности для маневра еще есть

Премьер-лига
Обновлено

Олег Шандрук рассказал, как прошел первый этап подготовки команды

Тренер Вереса: Рассчитываем еще на двух новичков - время и возможности для маневра еще есть

nkveres.com

Новина українською

Новый главный тренер "Вереса" Олег Шандрук поделился своими впечатлениями от первого этапа подготовки к весенней части сезона, который команда проводил в родном Ровно.

– Основное внимание уделялось беговой и силовой подготовке. Все же, удалось провести одну двустороннюю игру по непривычному формату: 3 тайма по 12 минут, чтобы подопечные почувствовали мяч и потенциальных новичков необходимо было посмотреть на футбольном поле. Сыграть еще одну "двусторонку" помешали погодные условия.

– Во время первого домашнего этапа подготовки "Верес" успел подписать сразу трех зимних новобранцев.

– Убежден, что Александр Мельник, Максим Смиян и легионер Марко Мрвалевич обострят конкуренцию за место в старте, а учитывая молодость этих игроков, то у них есть все шансы в "Вересе" прогрессировать и претендовать на ведущие роли.

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– В расположении "Вереса" находился и потенциальный новичок из Финляндии.

– Он оказался не сильнее тех опорных полузащитников, которые уже есть в "Вересе", поэтому и отказались от его услуг.

– Можно сказать, что на этом селекционная работа в "Вересе" завершена?

– Нет, рассчитываем еще на двух новичков. Прилагаем усилия, чтобы нескольких футболистов посмотреть на сборе в Турции, хотя не исключен вариант, что после возвращения домой кого-то возьмем в аренду.

Время и возможности для маневра еще есть.

– Это для Вас первый опыт руководства командой элитного дивизиона. Что-то было непривычным?

– Нет, все что планировали - выполнили. Чувствовалось, что в коллективе – замечательный микроклимат, все горели желанием, чтобы каждая тренировка проходила как можно качественнее.

– Кто Вам помогает в тренировочном процессе?

– Роман Гандзин, Олег Герасимюк и Юрий Кособуцкий, отвечающий за подготовку вратарей. В ближайшее время определимся с тренером-аналитиком.

– Тогда напоследок: чего ждете от турецкого этапа подготовки?

– Прежде всего, чтобы капризы погоды не препятствовали в тренировочном процессе. Запланировано много спаррингов и важно, чтобы все они состоялись. Нужна игровая практика. Очень хочется, чтобы обошлось без травм. В чемпионате УПЛ у "Вереса" каждый матч - финальный. Следует исправлять турнирное положение.

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Олег Шандрук Верес (Ровно)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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