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Тренер Вереса: Рассчитываем еще на двух новичков - время и возможности для маневра еще есть
Олег Шандрук рассказал, как прошел первый этап подготовки команды
nkveres.com
Новый главный тренер "
– Основное внимание уделялось беговой и силовой подготовке. Все же, удалось провести одну двустороннюю игру по непривычному формату: 3 тайма по 12 минут, чтобы подопечные почувствовали мяч и потенциальных новичков необходимо было посмотреть на футбольном поле. Сыграть еще одну "двусторонку" помешали погодные условия.
– Во время первого домашнего этапа подготовки "Верес" успел подписать сразу трех зимних новобранцев.
– Убежден, что Александр Мельник, Максим Смиян и легионер Марко Мрвалевич обострят конкуренцию за место в старте, а учитывая молодость этих игроков, то у них есть все шансы в "Вересе" прогрессировать и претендовать на ведущие роли.
– В расположении "Вереса" находился и потенциальный новичок из Финляндии.
– Он оказался не сильнее тех опорных полузащитников, которые уже есть в "Вересе", поэтому и отказались от его услуг.
– Можно сказать, что на этом селекционная работа в "Вересе" завершена?
– Нет, рассчитываем еще на двух новичков. Прилагаем усилия, чтобы нескольких футболистов посмотреть на сборе в Турции, хотя не исключен вариант, что после возвращения домой кого-то возьмем в аренду.
Время и возможности для маневра еще есть.
– Это для Вас первый опыт руководства командой элитного дивизиона. Что-то было непривычным?
– Нет, все что планировали - выполнили. Чувствовалось, что в коллективе – замечательный микроклимат, все горели желанием, чтобы каждая тренировка проходила как можно качественнее.
– Кто Вам помогает в тренировочном процессе?
– Роман Гандзин, Олег Герасимюк и Юрий Кособуцкий, отвечающий за подготовку вратарей. В ближайшее время определимся с тренером-аналитиком.
– Тогда напоследок: чего ждете от турецкого этапа подготовки?
– Прежде всего, чтобы капризы погоды не препятствовали в тренировочном процессе. Запланировано много спаррингов и важно, чтобы все они состоялись. Нужна игровая практика. Очень хочется, чтобы обошлось без травм. В чемпионате УПЛ у "Вереса" каждый матч - финальный. Следует исправлять турнирное положение.
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