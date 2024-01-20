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Рунич: Важно прислушиваться к тренерскому штабу и выполнять их задачи

Премьер-лига

Поделился комментариями о победе над Минаем и рассказал об ожиданиях от сборов

Рунич: Важно прислушиваться к тренерскому штабу и выполнять их задачи

Фото: ФК Рух

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Вчера львовский "Рух" одолел "Минай" со счетом, 3:1. Полузащитник "желто-черных" Василий Рунич прокомментировал игру:

Мы довольны результатом, ведь играли против "Миная" – хорошей и организованной команды. Это первый наш спарринг на зимних сборах, и, по моему мнению, каждый игрок выполнил все тренерские установки и провели качественный поединок.

Позиция правого защитника, на которой мне пришлось сыграть большую часть матча, – не нова для меня. Да, это было только в товарищеских матчах, но понимание того, как действовать на этой позиции, у меня есть. Следовательно, это не было для меня чем-то сложным, и все удалось.

Также Рунич поделился своими ожиданиями от сборов в Словении:

У нас хорошая атмосфера в коллективе, все мы ждем матчей, которые будут в Словении. "Рух" сыграет против качественных соперников, и это важно для нашей подготовки. Важно прислушиваться к тренерскому штабу и выполнять их задачи. Лично мне интересно будет сыграть со "Штурмом" – представителем австрийской Бундеслиги, сильной европейской командой.

Напомним, следующая игра "Руха" состоится 26 января против "Домжале".

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Рух (Львов) Василий Рунич
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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