Рунич: Важно прислушиваться к тренерскому штабу и выполнять их задачи

Вчера львовский "Рух" одолел "Минай" со счетом, 3:1. Полузащитник "желто-черных" Василий Рунич прокомментировал игру:

Мы довольны результатом, ведь играли против "Миная" – хорошей и организованной команды. Это первый наш спарринг на зимних сборах, и, по моему мнению, каждый игрок выполнил все тренерские установки и провели качественный поединок.

Позиция правого защитника, на которой мне пришлось сыграть большую часть матча, – не нова для меня. Да, это было только в товарищеских матчах, но понимание того, как действовать на этой позиции, у меня есть. Следовательно, это не было для меня чем-то сложным, и все удалось.