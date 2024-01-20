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Источник: Рух выставил на трансфер трех футболистов
Три полузащитника
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Львовский "Рух" выставил на трансфер трех футболистов, сообщает Sport.ua.
По информации, "Рух" планирует продать Алексея Довгого, Марьяна Мысыка и аргентинского легионера Фабрисио Альваренга. Причиной, почему клуб хочет распрощаться с этими тремя полузащитниками, является то, что они не подходят под модель игры, которую сейчас использует львовская команда.
Напомним, за этот сезон Алексей Довгий, Марьян Мысык и Фабрисио Альваренга отыграли по одной игре. Без результативных действий.
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