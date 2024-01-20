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Источник: Рух выставил на трансфер трех футболистов

Премьер-лига

Три полузащитника

Источник: Рух выставил на трансфер трех футболистов

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Львовский "Рух" выставил на трансфер трех футболистов, сообщает Sport.ua.

По информации, "Рух" планирует продать Алексея Довгого, Марьяна Мысыка и аргентинского легионера Фабрисио Альваренга. Причиной, почему клуб хочет распрощаться с этими тремя полузащитниками, является то, что они не подходят под модель игры, которую сейчас использует львовская команда.

Напомним, за этот сезон Алексей Довгий, Марьян Мысык и Фабрисио Альваренга отыграли по одной игре. Без результативных действий.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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