  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Макуана – о матче против Шахтера: Я даже во Франции не играл при такой холодной погоде. Дышать было тяжело
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макуана – о матче против Шахтера: Я даже во Франции не играл при такой холодной погоде. Дышать было тяжело

Премьер-лига

Позднего ноября было холодно

Макуана – о матче против Шахтера: Я даже во Франции не играл при такой холодной погоде. Дышать было тяжело

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Полузащитник "Полесье" Бени Макуана рассказал о своем опыте игры в холодных погодных условиях в Украине.

“Конечно, я анализировал это полугодие. Я не всем доволен. Сам всегда больше себя критикую. Например, против “Шахтера” мы играли в конце ноября. Даже во Франции я не играл при такой холодной, ветреной погоде. Я вам честно признаюсь, даже дышать во время бега было тяжело!

Меня заменили тренеры в перерыве, и это, к сожалению, соответствовало ходу событий. Мне было тяжело, потому что я впервые столкнулся с такими погодными условиями. Но я уже знаю, как это, дальше я буду знать, как с этим бороться”, - сказал Макуана.

Читайте такжеНовичок Полесья: Как такового страха ехать в Украину не было - больше переживаю за своих детей

Также вингер в целом поделился воспоминаниями о поединках против украинских грандов.

“Это были тяжелые матчи. Победа 3:2 над "Динамо" – эмоционально едва ли не лучший момент для "Полесья". Это общеизвестная команда, по всей Европе "Динамо" знают, а наша команда очень ярко сыграла и выиграла. Я очень старался также быть полезным в этой игре, удалось сыграть лучше, чем против “Шахтера”.

И в этом досада – с “Шахтером” тоже играть было очень интересно (итоговый счет 0:0 – прим.), и если бы удалось пересечься с этими соперниками в лучшую погоду на летнем поле, было бы еще интереснее. Очень качественные игроки, хорошая комбинационная игра”, - добавил легионер.

В первой части чемпионата Украины в этом сезоне Макуана провел 17 матчей, отличившись четырьмя голами и двумя ассистами. Также два поединка он провел в Кубке Украины.

По теме
yellow-arrow
Официально! Владимир Тесля - исполняющий обязанности спортивного директора Полесья
yellow-arrow
Бразильский легионер Днепра-1 вернулся на Родину
yellow-arrow
Источник: Рух выставил на трансфер трех футболистов
Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Бени Макуана
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости