Макуана – о матче против Шахтера: Я даже во Франции не играл при такой холодной погоде. Дышать было тяжело

Полузащитник "Полесье" Бени Макуана рассказал о своем опыте игры в холодных погодных условиях в Украине.

“Конечно, я анализировал это полугодие. Я не всем доволен. Сам всегда больше себя критикую. Например, против “Шахтера” мы играли в конце ноября. Даже во Франции я не играл при такой холодной, ветреной погоде. Я вам честно признаюсь, даже дышать во время бега было тяжело!

Меня заменили тренеры в перерыве, и это, к сожалению, соответствовало ходу событий. Мне было тяжело, потому что я впервые столкнулся с такими погодными условиями. Но я уже знаю, как это, дальше я буду знать, как с этим бороться”, - сказал Макуана.