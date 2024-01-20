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Макуана – о матче против Шахтера: Я даже во Франции не играл при такой холодной погоде. Дышать было тяжело
Позднего ноября было холодно
Фото: ФК Полісся
Полузащитник "Полесье" Бени Макуана рассказал о своем опыте игры в холодных погодных условиях в Украине.
“Конечно, я анализировал это полугодие. Я не всем доволен. Сам всегда больше себя критикую. Например, против “Шахтера” мы играли в конце ноября. Даже во Франции я не играл при такой холодной, ветреной погоде. Я вам честно признаюсь, даже дышать во время бега было тяжело!
Меня заменили тренеры в перерыве, и это, к сожалению, соответствовало ходу событий. Мне было тяжело, потому что я впервые столкнулся с такими погодными условиями. Но я уже знаю, как это, дальше я буду знать, как с этим бороться”, - сказал Макуана.
Также вингер в целом поделился воспоминаниями о поединках против украинских грандов.
“Это были тяжелые матчи. Победа 3:2 над "Динамо" – эмоционально едва ли не лучший момент для "Полесья". Это общеизвестная команда, по всей Европе "Динамо" знают, а наша команда очень ярко сыграла и выиграла. Я очень старался также быть полезным в этой игре, удалось сыграть лучше, чем против “Шахтера”.
И в этом досада – с “Шахтером” тоже играть было очень интересно (итоговый счет 0:0 – прим.), и если бы удалось пересечься с этими соперниками в лучшую погоду на летнем поле, было бы еще интереснее. Очень качественные игроки, хорошая комбинационная игра”, - добавил легионер.
В первой части чемпионата Украины в этом сезоне Макуана провел 17 матчей, отличившись четырьмя голами и двумя ассистами. Также два поединка он провел в Кубке Украины.
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