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Официально! Владимир Тесля - исполняющий обязанности спортивного директора Полесья
Основателем всемирной лиги смешанных единоборств WWFC попробует себя в новой роли
ФК Полісся
Владимир Тесля занял должность исполняющего обязанности спортивного директора "Полесья".
Одни из главных обязанностей Владимира Тесля - это поиск юных талантов, тренеров для академии.
"У нас два приоритетных направления - это основная команда и детско-юношеская школа. Цель основной команды - качественное усиление коллектива для борьбы за Еврокубки и выигрыша Кубка Украины. Также стоит задача завершения строительства структуры и инфраструктуры детско-юношеской школы ФК "Полесье". Мы будем меньше говорить, а больше делать", - сказал Тесля для пресс-службы "Полесья".
Напомним, "Полесье" занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 32 очка
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