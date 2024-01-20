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Официально! Владимир Тесля - исполняющий обязанности спортивного директора Полесья

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Официально! Владимир Тесля - исполняющий обязанности спортивного директора Полесья

ФК Полісся

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Владимир Тесля занял должность исполняющего обязанности спортивного директора "Полесья".

Одни из главных обязанностей Владимира Тесля - это поиск юных талантов, тренеров для академии.

"У нас два приоритетных направления - это основная команда и детско-юношеская школа. Цель основной команды - качественное усиление коллектива для борьбы за Еврокубки и выигрыша Кубка Украины. Также стоит задача завершения строительства структуры и инфраструктуры детско-юношеской школы ФК "Полесье". Мы будем меньше говорить, а больше делать", - сказал Тесля для пресс-службы "Полесья".

Напомним, "Полесье" занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 32 очка

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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