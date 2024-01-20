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Кривбасс проведет спарринг с шестикратным чемпионом Чехии
Матч пройдет в Испании
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Кривбасс" объявил имя седьмого соперника во время учебно-тренировочного собрания в Испании. Им станет "Виктория" Пльзень.
Этот клуб является шестикратным победителем чемпионата Чехии. На данный момент "Виктория" занимает третье место в текущем чешском первенстве, а в прошлом сезоне завоевал бронзу.
Поединок между “Кривбассом” и “Викторией” состоится 28 января.
Подопечные Юрия Вернидуба проведут свой первый матч в Испании завтра, 21 января.
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Источник:Офіційний сайт Кривбасу
Опубликовал: Максим Кучер
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oda1979 (Запорожье)
20.01.2024 в 11:35
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