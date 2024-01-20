Кривбасс проведет спарринг с шестикратным чемпионом Чехии

"Кривбасс" объявил имя седьмого соперника во время учебно-тренировочного собрания в Испании. Им станет "Виктория" Пльзень.

Этот клуб является шестикратным победителем чемпионата Чехии. На данный момент "Виктория" занимает третье место в текущем чешском первенстве, а в прошлом сезоне завоевал бронзу.

Поединок между “Кривбассом” и “Викторией” состоится 28 января.

Подопечные Юрия Вернидуба проведут свой первый матч в Испании завтра, 21 января.