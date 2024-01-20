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Кривбасс проведет спарринг с шестикратным чемпионом Чехии

Премьер-лига

Матч пройдет в Испании

Кривбасс проведет спарринг с шестикратным чемпионом Чехии

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Кривбасс" объявил имя седьмого соперника во время учебно-тренировочного собрания в Испании. Им станет "Виктория" Пльзень.

Этот клуб является шестикратным победителем чемпионата Чехии. На данный момент "Виктория" занимает третье место в текущем чешском первенстве, а в прошлом сезоне завоевал бронзу.

Поединок между “Кривбассом” и “Викторией” состоится 28 января.

Подопечные Юрия Вернидуба проведут свой первый матч в Испании завтра, 21 января.

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Источник:
Офіційний сайт Кривбасу
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
20.01.2024 в 11:35
Победа Кривбасса однозначно!
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
20.01.2024 в 11:35
Победа Кривбасса однозначно!
Ответить
0
1

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