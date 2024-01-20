Днепр-1 прибыл на сборы в Турцию. Команда летела еще с тремя клубами УПЛ

"Днепр-1" завершил свое долгое путешествие в Турцию, которое длилась с вечера четверга до утра субботы. Команда прибыла на учебно-тренировочный сбор. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Днепряне" поездом добрались до Одессы, откуда отправились в Кишинев. Из столицы Молдовы в Турцию команда улетела самолетом.

Интересно, что тем самым рейсом в Анталию летели еще три команды Премьер-лиги: “Заря”, “Оболонь” и “ЛНЗ”. Соответственно, четверть клубов чемпионата вместе добрались до места проведения учебно-тренировочного собрания.

Первая тренировка на турецкой земле "Днепр-1" проведет сегодня вечером. Команда остановилась в отеле Titanic Deluxe, вблизи которого – на стадионе Titaniс – будет тренироваться и проводить контрольные матчи. Первый запланирован на 25 января против “Штурма” Грац из Австрии.