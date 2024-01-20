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Волошин: Шовковский ставит мне в пример Грилиша
Полузащитник Динамо Киев - о бывшем и нынешнем тренере
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Динамо Киев" Назар Волошин в интервью для SportArena рассказал о критике Луческу в свой адрес и о Александре Шовковском.
Как ты себя чувствовал, когда Луческу критиковал тебя?
Честно говоря, было очень тяжело, потому что он много и часто критиковал. Были моменты, когда я делал что-то не так, но я думаю, что он мог немного мягче сказать мне об этом.
Чем, по твоему мнению, работа Шовковского отличается от Луческу?
Шовковский со всеми пытается поговорить, подсказать, объяснить, что правильно делать, а что нет. Мне очень нравится с ним работать. С ним легче и работать, и понимать его. Луческу, наверное, не требовалось коммуникации с командой: меня забрали из аренды, кто-то еще пришел, коллектив новый. Нужна была коммуникация. Шовковский в индивидуальных разговорах ставит мне в пример Грилиша. Показывал мне, как он действует в определенных ситуациях. Приятно, что он делает такой акцент и помогает мне.
Напомним, за этот сезон Назар Волошин провел 16 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
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