Футболисты Вереса по дороге в Турцию встретили мировую легенду

Ривненский "Верес" отправился в Турцию на тренировочный сбор. Сегодня команда прибыла в Польшу, а оттуда будет добираться до пункта назначения.

В одном из аэропортов Польши, футболисты украинского клуба встретили многократного обладателя чемпионских титулов в составе "Баварии", "Арсенала" и "Галатасарая", а также чемпиона мира - Лукаса Подольски.

Сейчас игрок выступает в составе польского "Гурника". В текущем сезоне Подольски отыграл 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.