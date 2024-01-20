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Футболисты Вереса по дороге в Турцию встретили мировую легенду

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Футболисты Вереса по дороге в Турцию встретили мировую легенду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ривненский "Верес" отправился в Турцию на тренировочный сбор. Сегодня команда прибыла в Польшу, а оттуда будет добираться до пункта назначения.

В одном из аэропортов Польши, футболисты украинского клуба встретили многократного обладателя чемпионских титулов в составе "Баварии", "Арсенала" и "Галатасарая", а также чемпиона мира - Лукаса Подольски.

Сейчас игрок выступает в составе польского "Гурника". В текущем сезоне Подольски отыграл 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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Источник:
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Опубликовал: Виктор Иванчук
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