Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Срна о трансфере Кевина: Раньше адаптация занимала полтора-два года, сейчас времени нет
Спортдир горняков поделился мнением о трансфере бразильца
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор
"Мы очень рады, что наконец-то подписали Кевина. Хотели взять его еще год назад. Сам футболист сразу согласился, но “Палмейрас” не хотел его продавать. Прошел год, и мы все-таки подписали Кевина. Это молодой футболист, но он нам нужен сегодня. Кевин делает разницу на поле, в техническом плане он сумасшедший – скорость, короткий дриблинг, завершаю фаза. Мы рады, что он наконец-то у нас, и уже начал тренироваться".
"Кевин сразу вписался в команду с первого дня. Он сразу начал общаться с Судаковым, вратарями, другими футболистами, и сразу показал свои качества. Ему адаптация не нужна. Раньше была адаптация полтора-два года. Сейчас времени нет, мы должны адаптировать футболистов очень быстро".
"Кевин принес разнообразие в команду и все остальные футболисты будут подниматься вместе с Кевином. Его качества поднимут команду. Уверен, что Кевин принесет очень большую пользу “Шахтеру” и в будущем будет мировой звездой", – сказал Срна пресс-службе “Шахтера”.
Популярное сейчас
- Элина Свитолина - Виктория Голубич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АО-2024
- Атлетико достал cojones и отомстил Реалу. Ошибкам Лунина есть объяснение. Обзор дерби Мадрида
- Месси и Суарес вновь воссоединились на поле
- Палкин: Ахметов создает, возможно, сильнейшую команду за всю историю Шахтера
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО