Срна о трансфере Кевина: Раньше адаптация занимала полтора-два года, сейчас времени нет

Спортивный директор “Шахтера” Дарио Срна поделился мнением о трансфере бразильского вингера Кевина за 15 млн евро.

"Мы очень рады, что наконец-то подписали Кевина. Хотели взять его еще год назад. Сам футболист сразу согласился, но “Палмейрас” не хотел его продавать. Прошел год, и мы все-таки подписали Кевина. Это молодой футболист, но он нам нужен сегодня. Кевин делает разницу на поле, в техническом плане он сумасшедший – скорость, короткий дриблинг, завершаю фаза. Мы рады, что он наконец-то у нас, и уже начал тренироваться".

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"Кевин сразу вписался в команду с первого дня. Он сразу начал общаться с Судаковым, вратарями, другими футболистами, и сразу показал свои качества. Ему адаптация не нужна. Раньше была адаптация полтора-два года. Сейчас времени нет, мы должны адаптировать футболистов очень быстро".

"Кевин принес разнообразие в команду и все остальные футболисты будут подниматься вместе с Кевином. Его качества поднимут команду. Уверен, что Кевин принесет очень большую пользу “Шахтеру” и в будущем будет мировой звездой", – сказал Срна пресс-службе “Шахтера”.