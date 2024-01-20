Черноморец: очередное поражение на турецком Средиземноморье

Сегодня у одесского "Черноморца", который уже больше двух недель находится на тренировочном сборе в Турции, был игровой день. В послеобеденное время "моряки" провели очередной, третий по счету, контрольный матч. На этот раз команда Романа Григорчука сразилась с представителем чемпионата Косово – клубом "Дрита" из города Гнилане. Снова, как и в предыдущем спарринге, "Черноморец" уступил, пропустив в свои ворота три мяча – 1:3.

Открыли счет косовары, которые провели атаку на 11-й минуте с результативным выходом их нападающего Мухаррема Джашари один на один с Данилой Варакутой. А на 40-й им удалось отметиться голом второй раз, когда в завершающей стадии разыгранной комбинации тот же Джашари нанес разящий удар по воротам украинцев из-за пределов штрафной площади.

Во втором тайме, в котором у "Черноморца" не обошлось без изменений в составе, счет сократился. Шустрый бельгийский легионер "моряков" Зиги Бадибанга на 58-й минуте навесил с правого фланга в штрафную "Дриты", откуда Богдан Бойчук нанес точный удар головой. Но через шесть минут футболисты из Гнилане забили в третий раз. И снова взятие одесских ворот состоялось после удара со средней дистанции, когда Джашари "выстрелил" низом метров с семнадцати. Этот гол и стал последним в поединке.

В начале второго тайма этого матча в футболке одесской команды на поле появился очередной легионер – соотечественник нигерийского нападающего "моряков" Самсона Иеде.