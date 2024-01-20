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Черноморец просматривает защитника с опытом выступлений за Альмерию, Галатарсай и Сошо
Последним его клубом был Шарлеруа
фото з відкритих джерел
Селекционная работа одесского "Черноморца", нуждающегося в усилении как минимум на четырех игровых позициях, этой зимой снова активизировалась. Заключив контракт с бывшим игроком "Миная" Даниилом Голубом, тренерский штаб "моряков" занят просмотром потенциальных новичков с иностранным паспортом. После того, как команде Романа Григорчука не подошел словенский легионер Лука Шушняра из мальтийской "Валетты", в ее расположении появился очередной кандидат. По неофициальной информации корреспондента UA-Футбол, им является 24-летний нигерийский защитник Валентин Озорнвафор, проведший сегодня в составе "Черноморца" большую часть второго тайма спарринга с косовской "Дритой".
Потенциальный новичок одесской команды до приезда в ее расположение был игроком бельгийского "Шарлеруа". В послужном списке футболиста, трансферная стоимость которого ныне составляет 300 тысяч евро (по данным Transfermarkt), есть также выступления за нигерийский клуб "Эньимба Аба", турецкий "Галатасарай", испанскую "Альмерию" и французский "Сошо".
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