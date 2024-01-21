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Источник: Верес вернет полузащитника в свой состав после неудачного трансфера.
Дают второй шанс
Фото: НК Верес
"Верес" вернул Дмитрия Годю в первую команду. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, в составе ровенской делегации присутствует 18-летний полузащитник Дмитрий Годя. Отмечаем, что Годя играл за юношескую команду клуба после сорванного трансфера в "Карпаты". На решение вернуть Годю в основную команду повлиял новый тренер "Вереса" Олег Шандрук.
Напомним, за этот сезон за основную команду Дмитрий Годя провел 2 матча без результативных действий, а за юношескую команду он провел 12 матчей, в которых забил 7 голов.
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