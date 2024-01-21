Черноморец усиливается, в лагере приметили двух новых игроков

За "Черноморец" тренируются двое новых игроков, сообщает ТаТоТаке.

Как говорится в источнике, в лагерь "Черноморца" в Турции прибыл левоногий центральный защитник из Нигерии с опытом выступлений в Европе. Однако фамилия игрока не раскрывается. Второй игрок - это голкипер, 18-летний Даниил Пирожок. Он является воспитанником одесского футбола. В сезоне 2021/22 Пирожок выступал за "Рух".

Напомним, 20 января состоялся товарищеский матч между "Черноморцем" и ФК "Дрита". Игра завершилась победой команды с Косова, 1:3.

Также добавим, что UA-Футбол узнал имя нигерийского новичка. Это Валентин Озорнвафор, который в общей сложности сыграл 20 матчей за "Шарлеруа", пять матчей - за "Альмерию" (даже отметился забитым мячом в Кубке Испании), пять матчей - за "Сошо" и один матч - за "Галатасарай".