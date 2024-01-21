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Дидык: Нам нужно добывать положительный результат в каждом матче

Премьер-лига

О победе и подготовке

Дидык: Нам нужно добывать положительный результат в каждом матче

Фото: ФК Рух

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Защитник "Руха" Роман Дидык поделился мыслями о победном спарринге с "Минаем", 3:1.

"Каждая игра важна для нас, и мы довольны победой над "Минаем". Чувствовалось напряжение, ведь с первых минут обе команды демонстрировали свое боевое настроение. Казалось, будто это официальный поединок. Думаю, болельщикам было интересно смотреть эту игру."

Также Роман рассказал о подготовке команды на вторую часть сезона:

"Команда проанализировала свои матчи в первом круге. Тренерский штаб указал на недостатки в нашей игре, и мы должны сделать так, чтобы они больше не повторялись. Впереди у нас тяжелая работа на собрании и вторая часть сезона в УПЛ, и нам нужно добывать положительный результат в каждом матче."

Напомним, следующая игра "Руха" состоится 26 января против "Домжале" Словения.

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Рух (Львов) Роман Дидык
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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