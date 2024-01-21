Дидык: Нам нужно добывать положительный результат в каждом матче

Защитник "Руха" Роман Дидык поделился мыслями о победном спарринге с "Минаем", 3:1.

"Каждая игра важна для нас, и мы довольны победой над "Минаем". Чувствовалось напряжение, ведь с первых минут обе команды демонстрировали свое боевое настроение. Казалось, будто это официальный поединок. Думаю, болельщикам было интересно смотреть эту игру."

Также Роман рассказал о подготовке команды на вторую часть сезона:

"Команда проанализировала свои матчи в первом круге. Тренерский штаб указал на недостатки в нашей игре, и мы должны сделать так, чтобы они больше не повторялись. Впереди у нас тяжелая работа на собрании и вторая часть сезона в УПЛ, и нам нужно добывать положительный результат в каждом матче."