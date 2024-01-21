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Четыре клуба УПЛ остались без чемоданов по прибытии на сборы в Турцию
Проблему придется исправлять несколько дней
Фото: СК Дніпро-1
Четыре клуба Украинской Премьер-лиги летели одним и тем же рейсом из Кишинева в Анталию на тренировочные сборы. Как сообщает ТаТоТаке, по прибытии они недосчитались чемоданов.
Речь идет о "Днепр-1", "Зарю", ЛНЗ и "Оболонь". Все они вчера утром улетали рейсом турецкой авиакомпании Pegasus Airlines.
После посадки было обнаружено, что не хватает около 55 чемоданов. Больше всего пострадал ЛНЗ – у команды около половины пропавшего багажа.
Это были личные вещи, ведь весь медицинский и тренировочный инвентарь прибыл вместе с командами.
“Основная вина возлагается на сотрудников главного аэропорта Молдовы. Впрочем, менеджеры клубов сделали все, чтобы пропавший багаж прилетел в Турцию максимум к вторнику-среде”, - говорится в сообщении ТаТоТаке.
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