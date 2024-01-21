Четыре клуба УПЛ остались без чемоданов по прибытии на сборы в Турцию

Четыре клуба Украинской Премьер-лиги летели одним и тем же рейсом из Кишинева в Анталию на тренировочные сборы. Как сообщает ТаТоТаке, по прибытии они недосчитались чемоданов.

Речь идет о "Днепр-1", "Зарю", ЛНЗ и "Оболонь". Все они вчера утром улетали рейсом турецкой авиакомпании Pegasus Airlines.

После посадки было обнаружено, что не хватает около 55 чемоданов. Больше всего пострадал ЛНЗ – у команды около половины пропавшего багажа.

Это были личные вещи, ведь весь медицинский и тренировочный инвентарь прибыл вместе с командами.