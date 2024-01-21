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Лидер турнирной таблицы УПЛ начинает цикл спаррингов. Первый соперник - из чемпионата соседней страны

Премьер-лига

Кривбасс сыграет сегодня, 21-го января

Лидер турнирной таблицы УПЛ начинает цикл спаррингов. Первый соперник - из чемпионата соседней страны

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

В воскресенье, двадцать первого января, "Кривбасс" сыграет первый на этих зимних сборах спарринг. Клуб отбыл в Испнию, где уже некоторое время тренируется и готовится к игровому ритму.

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Первый спарринг запланирован против представителя чемпионата Польши "Пяста". Игра состоится 21-го января в 17:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале "Кривбасса" (плейер - на страницах нашего сайта).

Отметим, что после первой части сезона УПЛ "Кривбасс" возглавляет турнирную таблицу, имея 34 очка. Столько же очков – у "Днепра-1", который уступает "Кривбассу" по дополнительным показателям.

Следить за всеми товарищескими матчами клубов УПЛ можно ЗДЕСЬ -->

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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