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Источник: Ворскла просматривает воспитанника Днепра-1
Михаил Кожушко может присоединиться к Ворскле
Фото - СК Дніпр-1 / Автор - невідомий
Михаил Кожушко находится на просмотре в полтавской "Ворскле". Об этом сообщает паблик болельщиков полтавского клуба.
Михаил Кожушко – семнадцатилетний правый защитник, который является воспитанником "Днепра-1". За свою карьеру успел поиграть в нескольких зарубежных клубах молодежных и юношеских лиг. На уровне УПЛ Михаил Кожушко еще не дебютировал.
Добавим, что "Ворскла" во время зимнего антракта распрощалась с главным тренером Виктором Скрипником. Основную команду возглавил Сергей Долганский.
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