Источник: Ворскла просматривает воспитанника Днепра-1

Михаил Кожушко находится на просмотре в полтавской "Ворскле". Об этом сообщает паблик болельщиков полтавского клуба.

Михаил Кожушко – семнадцатилетний правый защитник, который является воспитанником "Днепра-1". За свою карьеру успел поиграть в нескольких зарубежных клубах молодежных и юношеских лиг. На уровне УПЛ Михаил Кожушко еще не дебютировал.

Добавим, что "Ворскла" во время зимнего антракта распрощалась с главным тренером Виктором Скрипником. Основную команду возглавил Сергей Долганский.