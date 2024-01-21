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Источник: Ворскла просматривает воспитанника Днепра-1

Премьер-лига

Михаил Кожушко может присоединиться к Ворскле

Источник: Ворскла просматривает воспитанника Днепра-1

Фото - СК Дніпр-1 / Автор - невідомий

Новина українською

Михаил Кожушко находится на просмотре в полтавской "Ворскле". Об этом сообщает паблик болельщиков полтавского клуба.

Михаил Кожушко – семнадцатилетний правый защитник, который является воспитанником "Днепра-1". За свою карьеру успел поиграть в нескольких зарубежных клубах молодежных и юношеских лиг. На уровне УПЛ Михаил Кожушко еще не дебютировал.

Добавим, что "Ворскла" во время зимнего антракта распрощалась с главным тренером Виктором Скрипником. Основную команду возглавил Сергей Долганский.

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Опубликовал: Игорь Семйон
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