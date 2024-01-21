Традиционный вектор. Ворскла интересуется очередным албанским игроком

"Ворскла" просматривает албанского хавбека Сильвио Вокри.

По информации телеграмм-паблика болельщиков полтавского клуба, "Ворскла", проявляет интерес к 22-летнему хавбеку который играет в албанской суперлиге за "Динамо" Сильвио Вокри. Пока информации о предстоящих переговорах нет.

Напомним, в этом сезоне Вокри сыграл 2 матча и не отличился результативными действиями. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала, – 50 тысяч евро. Добавим также, что "Ворскла" часто обращает внимание на албанский рынок. В частности, из Албании за "Ворсклу" играли такие известные футболисты как Ахмед Даллку, Ахмед Янузи, Таулянт Сефери и другие.