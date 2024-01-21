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Черноморец проведет четвертый спарринг за девять дней
Очень насыщенный график одесситов
фото - ФК Чорноморець
Сегодня, 21-го января, у одесского "Черноморца" запланирован очередной спарринг – против "Галакси", представляющего Южно-Африканскую Республику.
Примечательно, что для одесситов это будет уже четвертый спарринг за последних девять дней. Ранее "моряки" победили "Петролул" из Румынии, а также уступили венгерскому "Уйпешту" и косовской "Дрите".
По количеству проведенных этой зимой спаррингов "Черноморец" пока лидирует среди клубов УПЛ.
Добавим, что сегодня свои контрольные игры проведут также "Шахтер", "Кривбасс" и "Александрия".
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