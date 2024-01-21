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Черноморец проведет четвертый спарринг за девять дней

Премьер-лига

Очень насыщенный график одесситов

Черноморец проведет четвертый спарринг за девять дней

фото - ФК Чорноморець

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21-го января, у одесского "Черноморца" запланирован очередной спарринг – против "Галакси", представляющего Южно-Африканскую Республику.

Примечательно, что для одесситов это будет уже четвертый спарринг за последних девять дней. Ранее "моряки" победили "Петролул" из Румынии, а также уступили венгерскому "Уйпешту" и косовской "Дрите".

По количеству проведенных этой зимой спаррингов "Черноморец" пока лидирует среди клубов УПЛ.

Добавим, что сегодня свои контрольные игры проведут также "Шахтер", "Кривбасс" и "Александрия".

Следить за всеми товарищескими матчами клубов УПЛ можно ЗДЕСЬ -->

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Источник: Ворскла просматривает воспитанника Днепра-1
Черноморец (Одесса)
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
21.01.2024 в 12:13
3 проигрыш ЧО --нет пока команды -много лишнего хлама а усиления нет --Ю19 это пустое место --пусть Диденко мучается с ними
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
21.01.2024 в 12:13
3 проигрыш ЧО --нет пока команды -много лишнего хлама а усиления нет --Ю19 это пустое место --пусть Диденко мучается с ними
Ответить
0
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