Черноморец - Галакси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

"Черноморец" на зимних зарубежных сборах проведет четвертый спарринг за последние девять дней. Сегодняшним соперником одесситов станет "Галакси", который представляет ЮАР.

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Матч начнется в 14:00. Смотреть можно на YouTube.

Контрольные матчи. Зима 2024 года

"Черноморец" (Украина) - "Галакси" (ЮАР)

Видеотрансляция - YouTube