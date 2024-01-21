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Черноморец - Галакси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Черноморец - Галакси: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
"Черноморец" на зимних зарубежных сборах проведет четвертый спарринг за последние девять дней. Сегодняшним соперником одесситов станет "Галакси", который представляет ЮАР.
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Матч начнется в 14:00. Смотреть можно на YouTube.
Контрольные матчи. Зима 2024 года
"Черноморец" (Украина) - "Галакси" (ЮАР)
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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