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Александрия - Левски. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига

Александрия - Левски: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Александрия - Левски. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" начинает активный цикл зимней подготовки. Сегодня, 21-го января, команда Руслана Ротаня сыграет свой первый спарринг. Соперником будет один из болгарских грандов - "Левски"

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Матч начнется в 15:00. Трансляция планируется на клубном YouTube-канале и на официальном сайте "Александрии". Ссылка позже появится и здесь.

Контрольные матчи. Зима 2024 года

"Александрия" (Украина) - "Левски" (Болгария)

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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