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Александрия - Левски. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Александрия - Левски: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" начинает активный цикл зимней подготовки. Сегодня, 21-го января, команда Руслана Ротаня сыграет свой первый спарринг. Соперником будет один из болгарских грандов - "Левски"
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Матч начнется в 15:00. Трансляция планируется на клубном YouTube-канале и на официальном сайте "Александрии". Ссылка позже появится и здесь.
Контрольные матчи. Зима 2024 года
"Александрия" (Украина) - "Левски" (Болгария)
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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