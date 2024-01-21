  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер - Лудогорец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Лудогорец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига

Шахтер - Лудогорец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Шахтер - Лудогорец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" начинает активный цикл подготовки ко второй части сезона. Сегодня, 21-го января, "горняки" проведут свой первый спарринг в новом году. Соперником будет именитая болгарская команда "Лудогорец".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч начнется в 16:30. Трансляция планируется на клубном YouTube-канале "Шахтера".

Контрольные матчи. Зима 2024 года

"Шахтер" (Украина) - "Лудогорец" (Болгария)

Видеотрансляция - YouTube

По теме
yellow-arrow
Артем Довбик и Виктор Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока из УПЛ
yellow-arrow
Кривбасс - Пяст. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
yellow-arrow
У Шахтера – самый большой, у Миная – самый маленький. Источник опубликовал бюджеты клубов УПЛ
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости