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Шахтер - Лудогорец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Шахтер - Лудогорец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
shakhtar.com
"Шахтер" начинает активный цикл подготовки ко второй части сезона. Сегодня, 21-го января, "горняки" проведут свой первый спарринг в новом году. Соперником будет именитая болгарская команда "Лудогорец".
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Матч начнется в 16:30. Трансляция планируется на клубном YouTube-канале "Шахтера".
Контрольные матчи. Зима 2024 года
"Шахтер" (Украина) - "Лудогорец" (Болгария)
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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