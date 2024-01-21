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Артем Довбик и Виктор Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока из УПЛ
Владимир Бражко
fcdynamo.com
Артем Довбик и Виктор Цыганков посоветовали "Жироне" подписать Владимира Бражко. Об этом сообщает Gol Digital.
Отмечается, что Артем Довбик и Виктор Цыганков порекомендовали подписать полузащитника "Динамо Киев" Владимира Бражко, аргументируя тем, что украинец очень быстро адаптируется в Испании и его стиль игры подойдет для "Жироны".
Напомним, в текущем сезоне Владимир Бражко провел 14 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — 2 миллиона евро.
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